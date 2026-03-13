Το Σάββατο του Λαζάρου, 4 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η 29η Χορωδιακή Συνάντηση Θρησκευτικής Μουσικής στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας στις 8 το βράδυ.

Η θρησκευτική αυτή χορωδιακή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου και συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» και το Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ».

Στη θρησκευτική αυτή χορωδιακή εκδήλωση θα φιλοξενηθούν:

η Παιδική-Νεανική Χορωδία του Ορφέα Καλαμάτας μαζί με την Παιδική-Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ».

το Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο ΜΕΙΖΟΝ με μονωδούς και χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Equabilis με μονωδούς και χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θα ακουστούν χορωδιακά έργα θρησκευτικής μουσικής Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται από τον ΟΡΦΕΑ ανελλιπώς από το 1982. Από το 1994, σε συνεργασία με το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας» γίνεται και με τη συμμετοχή και άλλων ελληνικών χορωδιών ως Χορωδιακή Συνάντηση Θρησκευτικής Μουσικής, προετοιμάζοντάς μας για τις Άγιες Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.