Οι «Ρόμποκοπ» της Κίνας: Ανθρωποειδές ρομπότ‑αστυνομικός δίνει οδηγίες σε πολίτες στον δρόμο

Η Κίνα δοκιμάζει στους δρόμους της νέα ανθρωπόμορφα ρομπότ-αστυνομικούς με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένους να περιπολούν και να ρυθμίζουν την κυκλοφορία όλο το 24ωρο.

Ρομπότ σε ρόλο τροχονόμου

Στην πόλη Γουχού της επαρχίας Ανχούι, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να συναντούν στους δρόμους ανθρώπινου μεγέθους ρομπότ, ντυμένα με ανακλαστικά γιλέκα και λευκά καπέλα, τα οποία δίνουν οδηγίες στους περαστικούς. Ένα από αυτά ακούστηκε να συμβουλεύει ποδηλάτη να παραμείνει στη σωστή λωρίδα, προκαλώντας έκπληξη αλλά και περιέργεια στους πολίτες που συχνά σταματούν για φωτογραφίες. Ο Έλον Μασκ λέει ότι σε 10 έως 20 χρόνια η εργασία θα είναι προαιρετική και τα χρήματα θα είναι άχρηστα χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη ρομποτική

«Νέοι συνάδελφοι» για την αστυνομία

Ο τροχονόμος Τζιανγκ Ζιχάο περιγράφει τα ρομπότ ως πολύτιμη ενίσχυση για το ανθρώπινο προσωπικό. Το μοντέλο Intelligent Police Unit R001 είναι συνδεδεμένο με το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών της πόλης και μπορεί να εκτελεί κινήσεις ρύθμισης της κυκλοφορίας συγχρονισμένες με τις αλλαγές των φαναριών.

