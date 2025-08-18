Η εθνική οδός που έκοψε ένα ολόκληρο βουνό στη μέση -Πού κατασκευάστηκε

Κινέζοι μηχανικοί χρησιμοποίησαν έναν ανορθόδοξο τρόπο για να κατασκευάσουν τμήμα ενός νέου αυτοκινητόδρομου, αφού προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο ενός βουνού, ανατίναξαν την κορυφή του, απορρίπτοντας τη συμβατική λύση του τούνελ.

Ο εν λόγω δρόμος αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Liuzhi-Anlong, συνολικού μήκους 152 χιλιομέτρων, που αποσκοπεί στη σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας Guizhou με το εθνικό οδικό δίκτυο και το δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της Κίνας, συνδράμοντας έτσι στην ευκολότερη μετακίνηση των ντόπιων, και ενισχύοντας παράλληλα τον τουρισμό.

Μάλιστα τμήμα αυτής της κατασκευής αποτελεί και η γέφυρα που εκτείνεται πάνω από το φαράγγι Huajiang στη νότια πλευρά της χώρας, η οποία είναι η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, σε μία περιοχή όπου η φυσική ομορφιά συνδυάζεται πλέον με την κορυφαία μηχανική.

