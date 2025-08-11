Οι τιμές του κακάο οδηγούν σε άνοδο το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Αύξηση παρουσίασε το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, με τις εκτοξευμένες τιμές του κακάο να αποτελούν βασικό μοχλό, σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Κομισιόν (DG AGRI), που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου.

Με βάση την έκθεση «Παρακολούθηση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ: Εξελίξεις τον Απρίλιο 2025», οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 20,1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο – μείωση 4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, αλλά αύξηση 2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024. Συνολικά, για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 79,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε ετήσια βάση.

Ραγδαία αύξηση εξαγωγών κακάο, καφέ και σοκολάτας

Την πιο έντονη αύξηση σε εξαγωγικό επίπεδο σημείωσε το Ηνωμένο Βασίλειο (+778 εκατ. ευρώ, +4%), κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στα προϊόντα με βάση το κακάο. Αντίστοιχη δυναμική παρατηρήθηκε και στις ΗΠΑ (+686 εκατ. ευρώ, +7%), λόγω ανόδου στην αξία των εξαγωγών κακάο, κρασιού και οινοπνευματωδών. Εντούτοις, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν πτώση τον Απρίλιο, επανερχόμενες στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η Ελβετία σημείωσε άνοδο 467 εκατ. ευρώ (+11%) στις εισαγωγές από την ΕΕ, επίσης λόγω κακάο, ενώ, αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 510 εκατ. ευρώ (-11%) λόγω της καθίζησης στις εξαγωγές δημητριακών (-99% σε όγκο).

Σε επίπεδο προϊόντων, πρωταγωνιστής ήταν η κατηγορία καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών, με αύξηση 1,3 δισ. ευρώ (+43%), εξαιτίας κυρίως της υπερδιπλάσιας αύξησης στις τιμές εξαγωγής πάστας, βουτύρου και σκόνης κακάο και της ανόδου κατά 28% στις τιμές καφέ. Οι εξαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 708 εκατ. ευρώ (+21%), με βασικό παράγοντα την αύξηση 31% στις τιμές.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα γαλακτοκομικά (+421 εκατ. ευρώ, +7%), παρά τη μείωση του όγκου τους (-2%). Αντίθετα, σημαντικές ήταν οι απώλειες στις εξαγωγές δημητριακών (-1,2 δισ. ευρώ, -24%) λόγω μειωμένων ποσοτήτων, ενώ πτώση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές ελιάς και ελαιολάδου (-350 εκατ. ευρώ, -14%), κυρίως λόγω επιστροφής των τιμών στα προ της κρίσης επίπεδα.

