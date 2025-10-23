Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
23
Οκτώβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Οι βασικές προτεραιότητες και τα κρίσιμα ζητήματα για τον Δήμο Γορτυνίας (video)

Share

Ο Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας, καλεσμένος στην εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε για τις βασικές προτεραιότητες και τα κρίσιμα ζητήματα για το δήμο Γορτυνίας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ