Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Αρκαδία κατά τη διάρκεια κυνηγιού, όταν ένας 57χρονος άνδρας σκοτώθηκε από πυροβολισμό φίλου του, ο οποίος τον πέρασε για αγριογούρουνο μέσα στην πυκνή βλάστηση. Το περιστατικό συνέβη ενώ οι δύο κυνηγοί κινούνταν μέσα στα βάτα. Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική δράση για την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. Παράλληλα ο δήμος Γορτυνίας θα προχωρήσει στη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου. Η Δημοτική Επιτροπή Τρίπολης στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2025 ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Σκοπός των αλλαγών είναι η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, η προστασία του εξοπλισμού και η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.