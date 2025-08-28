Οιχαλία: Φωτιά στην περιοχή της Ανθούσας – Μήνυμα απομάκρυνσης προς Μελιγαλά

Δύο μέτωπα πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν πριν από λίγη ώρα στη Μεσσηνία, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η μεγαλύτερη φωτιά καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας. Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης

Νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία. Οι δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση.