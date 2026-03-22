Αυτή είναι η πιο όμορφη διαδρομή της Πελοποννήσου -Ποιες πόλεις συνδέει (video)

Από τα φαράγγια της Κρήτης μέχρι τις βουνοκορφές της Ροδόπης, και από την «αφιλόξενη» γη της Ηπείρου μέχρι τις Αμμοθίνες της Λήμνου, η ελληνική γεωμορφολογία κρύβει προορισμούς για λάτρεις τόσο των ορεινών όσο και των παραθαλάσσιων περιοχών.

Η διαδρομή Σπάρτη-Καλαμάτα μέσω Ταΰγετου είναι “must” για όσους αρέσκονται να ανακαλύπτουν τα ομορφότερα φυσικά τοπία της ορεινής Ελλάδας από την άνεση του τετράτροχου συνοδοιπόρου τους.

Ωστόσο ορισμένοι αναγνωρίζουν ότι σημαντικός δεν είναι μόνο ο προορισμός αλλά και η ίδια η διαδρομή. Γι’ αυτούς τους ταξιδιώτες υπάρχουν ορισμένες μαγευτικές διαδρομές που συνδυάζουν τοπίο που σου κόβει την ανάσα, πλούσια ιστορία και οδηγική απόλαυση σε μια ενιαία, καθηλωτική εμπειρία.

Αυτό ισχύει περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση για μια συγκεκριμένη διαδρομή που πολλοί ταξιδιώτες χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο μαγευτικές της Ελλάδας. Η ποικιλομορφία του τοπίου, οι εναλλαγές στο υψόμετρο, οι απότομες πλαγιές, τα έλατα και οι μυρωδιές του Ταΰγετου δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα ξεχνάς, ακόμη κι αν το έχεις διασχίσει μόνο μία φορά. Ο λόγος για την παλιά εθνική οδό E82, η οποία ξεκινά από την Πύλο και φτάνει στη Σπάρτη αφού περάσει από την Καλαμάτα.

