Οιχαλία: Σε καλύτερη κατάσταση το μέτωπο στην Ανθούσα – Εναέρια, επίγεια μέσα και κάτοικοι με τρακτέρ έδωσαν μάχη με τις φλόγες (pic’s)

Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι στην Ανθούσα, του δήμου Οιχαλίας. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και γρήγορα ξέφυγε φθάνοντας κοντά σε σπίτια.

Η φωτιά λόγω των ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή πήρε γρήγορα διαστάσεις φθάνοντας στην αυλή ενός σπιτιού καίγοντας περιμετρικά τη βλάστηση και μια ανάσα από βενζινάδικο που λειτουργεί στην περιοχή, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα.

ΗΧΗΣΕ ΤΟ 112

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ήχησε το 112 προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το κέντρο του Μελιγαλά.

Η άμεση επέμβαση των κατοίκων με τρακτέρ και υδροφόρες, των οχημάτων του δήμου και των πυροσβεστικών που επιχείρησαν από γη και αέρα έθεσαν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια με λάστιχα ακόμα και κουβάδες, όπως δήλωσαν, θέλοντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και να συμβάλλουν στην προσπάθεια της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν και οι υδροφόρες του δήμου.

Καθοριστική ήταν η από αέρος συνδρομή έξι αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.