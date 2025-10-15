Τελευταία Νέα
Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την πρόληψη και ενημέρωση για τον Καρκίνου του Μαστού (video)

Ο Άγγελος Χρονάς, Χειρουργός ΓΝΑ Ιπποκράτειο – πρώην Αντιπεριφερειάρχης Υγείας , καλεσμένος στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, με αφορμή τον Οκτώβριο που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο Μήνας Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού,  μίλησε για το  πόσο ζωτικής σημασίας είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Άξιο αναφοράς ότι ο κ. Χρονάς σύντομα θα αναλάβει καθήκοντα ως Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,κατόπιν ορισμού του από το Υπουργείο Υγείας.

