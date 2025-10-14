Ο Άγγελος Χρονάς αναλαμβάνει καθήκοντα Υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, ο Άγγελος Χρονάς.

Ο Μεσσήνιος χειρουργός και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου αναλαμβάνει τη νέα του θέση κατόπιν ορισμού του από το Υπουργείο Υγείας.