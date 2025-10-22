Όλη αλήθεια για τα αρχαία της Υπαπαντής

Γράφει ο Γιώργος Δημητρούλιας

Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας

«Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ου μαντίδα δάφνην, ου παγάν λαλεούσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ».

Δηλαδή:

«Πείτε στον βασιλιά, πως έπεσε κατάχαμα το περίτεχνο οίκημα, κι ούτε ο Φοίβος Απόλλων έχει πια κατοικία, ούτε δάφνη μαντική, ούτε πηγή ομιλούσα, και το ομιλών νερό στέρεψε».

Σύμφωνα με την ιστορία που διδάσκεται σήμερα, ο τελευταίος χρησμός που δόθηκε από το Μαντείο των Δελφών, διά στόματος Πυθίας, συνέβη το 362 μ.Χ. και αποδέκτης ήταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος όταν αποφάσισε να εκστρατεύσει κατά των Περσών έστειλε ανθρώπους να ρωτήσουν στο μαντείο των Δελφών αν θα έπρεπε να κάνει αυτή την εκστρατεία.

Αλλά ας έρθουμε στο σήμερα και χρονικά στης 1 Αυγούστου του 2020 όταν ο δημοσιογράφος και πρώην Αριστερός βουλευτής Ηλίας Μπιτσάνης δημιουργεί στο facebook μια ομάδα με τίτλο «Σώστε τα Αρχαία της Υπαπαντής».

Η Ελληνική Αριστερά δικαιώνει τον Donald Trump.

Αυτό αμέσως μου έφερε στο μυαλό τις κατηγορίες των Δημοκρατικών στην Αμερική που εξαπέλυσαν στο Donald Trump, ότι με την δημιουργία 50.000 ψεύτικων προφίλ στο facebook επηρέασαν το εκλογικό σώμα προκειμένου να κερδίσει τις εκλογές το 2016.

Ανάλογα κινήθηκε και ο Ηλίας Μπιτσάνης που με τα εκατοντάδες διαδικτυακά προφίλ (που δεν μπορούν όλα να ελεγχθούν για την γνησιότητά τους), αλλά και με την βοήθεια ως επί των πλείστων της Αριστερής διανόησης της πόλης μας (πολιτικών, βουλευτών, παρατάξεων της μείζονος μειοψηφίας του ΔΣ του Δήμου, δημοσιογράφων, συλλόγων αλλά και επιστημόνων άσχετων με το θέμα) παρέσυραν και κάποιους «χρήσιμους ηλιθίους» σύμφωνα με την θεωρία του Λένιν, και πίεσαν την δημοτική αρχή, η οποία τότε είχε αναδείξει δήμαρχο τον Αθανάσιο Βασιλόπουλο (ενάντια στην θέληση του πρώην δημάρχου της ίδιας παράταξης Παναγιώτη Νίκα), να γίνει έρμαιο της τοπικής Αριστεράς και να υποκύψει στις επιταγές της.

Οι Ρωμαίοι έλεγαν: Scripta Manent, δηλαδή τα γραπτά μένουν.

΄Εγραφα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2020 για το συγκριμένο θέμα:

«Η αφορμή δόθηκε από ένα άρθρο του πρώην δημάρχου Καλαμάτας κυρίου Κουτσούλη σχετικά με τα αρχαία που βρίσκονται στον περίβολο της Υπαπαντής. Παρότι δεν έκανε τίποτε όταν ήταν δήμαρχος για την ανάδειξη τους, σήμερα παρενέβη δημοσίως για την ανάδειξη των αρχαίων.

Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ούτε ο πρώην δήμαρχος από το 1979 έως το 1990 και μετέπειτα υπουργός Πολιτισμού, Σταύρος Μπένος, ενδιαφέρθηκε να αναδείξει, όχι μόνο τα αρχαία της Υπαπαντής, αλλά και το Ιερό του Ποσειδώνα στα Ακοβίτικα, που είχαν μετατρέψει οι κατά πλειοψηφία παρανομούντες «ευπαθείς» σκουρόχρωμοι, σε σκουπιδότοπο καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του στα κοινά. Και ο Σταύρος Μπένος πριν λίγες ημέρες με επιστολή του ζήτησε την ανάδειξη των αρχαίων». Και πιο κάτω:

«Αυτό γράφει ο κύριος Μπιτσάνης σε σημείωμά του και συγκεκριμένα: «…για την ακρίβεια οι παλιές πόλεις είναι η μία χτισμένη πάνω από την άλλη και όλες μαζί κάτω από την σημερινή» και αναφέρει την μελέτη του Δ. Δουκάκη που έγραψε το 1905, αλλά δεν αναφέρει ότι ο Δ. Δουκάκης που γνωρίζει την ανασκαφή του κ. Σκιά, μετά από μελέτη γράφει ότι οι Φράγκοι τον Μεσαίωνα χρησιμοποίησαν ως οικοδομικά υλικά την αρχαία πόλη των Φηρών για να κατασκευάσουν τα τείχη της Καλαμάτας. Οπότε πάπαλα η δουλειά.

Μια ολική και συστηματική μελέτη για την ανάδειξη των αρχαίων θα περιλαμβάνει την ανασκαφή όλου του κάστρου γιατί έχουν βρεθεί εκεί μυκηναϊκοί τάφοι και άλλα κτίσματα, την Υπαπαντή γιατί όπως γνωρίζουμε οι Εκκλησίες ως επί το πλείστον είναι χτισμένες επάνω σε αρχαίους ναούς και γενικά όλο το ιστορικό κέντρο γιατί εκεί εκτεινόταν η αρχαία πόλη».

Και σύμφωνα με το πόρισμα του Νικόλαου Γιαλούρη που ήταν προϊστάμενος των ανασκαφών που έγιναν στον ίδιο χώρο το 1960: «2) Όλα τα ανασυρθέντα ευρήματα δεν είναι παλαιότερα του τετάρτου αιώνος. Ανευρέθησαν επίσης όστρακα ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, καθώς επίσης και τείχος ρωμαϊκής εποχής παραπλεύρως του κλασσικού. Τούτο αποδίδει ο κ. Γιαλούρης εις το γεγονός, ότι μετά την κατάρρευσιν των πρωτοτείχων, οι μεταγενέστεροι έκτισαν επί των παλαιών βάσεων.

3) Ο Έφορος αρχαιοτήτων θεωρεί σημαντική την ανακάλυψιν των θεμελίων του οικοδομήματος, διότι εδραιώνει την άποψιν, περί ταυτίσεως των Ομηρικών και Κλασσικών Φαρών με το Κάστρο και την περί αυτό περιοχήν.

4) Ο κ. Γιαλούρης κατέληξεν εις την απόφασιν να εισηγηθή την κάλυψιν των ερειπίων καθ’ όσον ανευρέθησαν μόνον οι κατώτεραι βάσεις του οικοδομήματος» (δηλαδή τα θεμέλια).

Πέρα από τις αρχαιολογικές έρευνες η αρχαία Φάρις αναφέρεται στην Ομηρική Ιλιάδα ως «Φηράς τε ζαθέας» με το οποίο συμπεραίνουμε από την ετυμολογία του ονόματος ότι ο τόπος πρέπει να ήταν δασώδης με πυκνή βλάστηση, γιατί ένας κυνηγότοπος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και ξέρουμε ότι τα δένδρα κόπηκαν από τους Βενετσιάνους στο Μεσαίωνα για να σταλούν για ξυλεία στην Βενετία και με την ετυμολογία της λέξης «ζαθέας» που σημαίνει ιεροτάτης μας δείχνει ότι επρόκειτο για μια περιοχή εξαιρετικού κάλους που μάλλον χρησίμευε ως Ασκληπιείο. Εκτεινόταν δε κάτω από την περιοχή που βρίσκεται σήμερα το Κάστρο, γιατί όπως ξέρουμε οι πρόγονοί μας έχτιζαν τι Ακροπόλεις τους στο ψηλότερο σημείο της πόλης. Υπάρχουν και σχετικές αναφορές για την αρχαία πόλη στον Παυσανία και τον Στράβωνα.

Μια πολυπολιτισμική ομάδα στο facebook με συγκεκριμένες επιδιώξεις.

Κάποιοι υποστηρικτές της ομάδας μίλησαν για την ανάγκη της απλής αναλογικής, κάποιοι μίλησαν για μια «επανάσταση από τα κάτω», υπό την ηγεσία των πεφωτισμένων χαβιαροαριστερών (λέω εγώ) και άλλος μέσα στον προοδευτικό οίστρο που τον κατάλαβε μίλησε για την εγκληματική κατεδάφιση του Καρφιωτάκειου κτίσματος που χρησιμοποιήθηκε επί τουρκοκρατίας σαν κονάκι του Αρναούτογλου ντόπιου τοποτηρητή των τούρκων. Ευτυχώς που κατεδαφίστηκε γιατί αυτός ο ασεβής και ανιστόρητος που ανέδειξε το ζήτημα του Καρφιωτάκιου και επιβραβεύτηκε από τον νυν δήμαρχο με την θέση του αντιδημάρχου, θα μπορούσε να ζητήσει την μετατροπή του σε τζαμί για να τελούν τις θρησκευτικές τους ανάγκες οι ισλαμιστές λαθρομετανάστες προς δόξα του Οθωμανικού παρελθόντος της πόλης μας.

Όμως ο επικεφαλής της ομάδας Ηλίας Μπιτσάνης αφού ανάγκασε τον δήμαρχο κ. Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη κ. Νίκα και ακολούθως την υπουργό κα Μενδώνη να υποκύψουν στον στόχο του, αφού τον κάλεσαν μέχρι και να αγορεύσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης (ως τι άραγε;), έδειξε σε όλους την ηγεμονία των ιδεών της Αριστεράς στην Ελληνική κοινωνία σήμερα και την κυριαρχία της «πολιτικής ορθότητας» στον αγώνα των ιδεών.

Ζήτησε μεταγενέστερα την πλήρη ανασκαφή όλης της περιοχής εφόσον ακόμα και η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων είναι κτισμένη πάνω σε αρχαίο ναό. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι το σύμβολο της πόλης και το σύμβολο της Εθνικής μας Επανάστασης κατά της ισλαμικής Οθωμανικής κυριαρχίας που είναι το κεντρικό πρόβλημα, δηλαδή η επιβολή του Ισλάμ, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες σήμερα. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών; Έγραφα στο κείμενό μου πριν πέντε χρόνια:

«Η Εκκλησία στο στόχαστρο για την πολιτική κυριαρχία της χαβιαροαριστεράς.

Γιατί λοιπόν θέλουν να ανασκαφεί η πλατεία της Υπαπαντής; Πολύ απλά ελλείψει χώρου στην Μητρόπολη δεν θα μπορεί να συγκεντρώνεται ο απλός κόσμος για να εορτάζονται οι γιορτές και έτσι θα εκλείψει ένα μεγάλο μέρος της Τοπικής μας Παράδοσης. Αφετέρου θα δείξουν την δύναμή τους ενάντια σε παραδοσιακούς θεσμούς όπως αυτός της Εκκλησίας που είναι συνυφασμένη με την Εθνική μας συνείδηση, την ιστορία μας, τις Παραδόσεις μας και ασκεί σημαντική επιρροή στον καθόλου βίο των Ελλήνων. Πέραν τούτου, η Εκκλησία της Ελλάδος, η μόνη Ορθόδοξη που απέφυγε την δοκιμασία της κομμουνιστικής καταπίεσης, διατηρεί μέγα κύρος στον κόσμο της Ορθοδοξίας».