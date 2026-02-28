Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των πάνελ | Ρυθμό αποκτά η κατασκευή του Κλειστού Προπονητηρίου Καλαμάτας (video)

Ρυθμό αποκτά και πάλι η κατασκευή του νέου Κλειστού Προπονητηρίου στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούν οι εργασίες τοποθέτησης των πάνελ πλαγιοκάλυψης και οροφής, με την αθλητική εγκατάσταση να παίρνει μορφή.