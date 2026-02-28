Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των πάνελ | Ρυθμό αποκτά η κατασκευή του Κλειστού Προπονητηρίου Καλαμάτας (video)

Share Ρυθμό αποκτά και πάλι η κατασκευή του νέου Κλειστού Προπονητηρίου στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρούν οι εργασίες τοποθέτησης των πάνελ πλαγιοκάλυψης και οροφής, με την αθλητική εγκατάσταση να παίρνει μορφή. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 28 Φεβρουαρίου 2026 5:32 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video) 27.02.2026 Η εκδήλωση «Μεγαλώνοντας με ασφάλεια: Χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης στην οικογένεια», στο Δημαρχείο Μεσσήνης στις 4 Μαρτίου 27.02.2026 Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων του Δήμου Καλαμάτας 27.02.2026 Array