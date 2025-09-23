Ολοκλήρωση “Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης Σχολείων των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου”

Ο “Μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, ο οποίος τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, ο εκπρόσωπος κάθε σχολικού τμήματος, για να συμμετάσχει στο Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πρέπει, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ., να παραδώσει σε αίθουσα, που έχει καθοριστεί στο Δημαρχείο ή σε προκαθορισμένο κτίριο του εκάστοτε Δήμου, το σύνολο των κουπονιών, που έχει συγκεντρώσει το κάθε τμήμα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως ο κάθε Δήμος που περιλαμβάνεται στην επισυναπτόμενη λίστα και συμμετέχει στον διαγωνισμό, να διαθέσει χώρο εντός του κάθε Δημαρχείου, ώστε να γίνει η παράδοση των κουπονιών συμμετοχής από τους μαθητές.

Σημειώνεται, ότι η παραλαβή των κουπονιών θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία επιβάρυνση του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε Δήμου.

Ακολούθως, αφού γίνει η σχετική καταμέτρηση των κουπονιών, παρουσία συμβολαιογράφου, θα γίνει η ανακήρυξη των τριών (3) σχολικών τμημάτων, που θα έχουν ανακυκλώσει τις περισσότερες συσκευασίες (και άρα θα έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης).

Τα τρία 3 πρωτεύοντα σχολικά τμήματα θα κερδίσουν τα τρία 3 μεγάλα – δώρα έπαθλα, τα οποία είναι:

1ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ*, για το σχολικό τμήμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν.

για το σχολικό τμήμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν. 2ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ**, για το σχολικό τμήμα με την δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν.

για το σχολικό τμήμα με την δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα (1) ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν. 3ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ, για το σχολικό τμήμα με τη τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα (1) smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος.

Στο παρακάτω link μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαδικασία της κατάθεσης των κουπονιών συμμετοχής σε αίθουσα που έχει καθοριστεί στο εκάστοτε Δημαρχείο ή σε προκαθορισμένο κτίριο του κάθε Δήμου τα σχολεία των οποίω συμμετέχουν στον Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης.

https://recycling-center.gr/ekdiloseis/diadikasia-katathesis-koyponion-symmetohis-sto-megalo-ekpaideytiko-diagonismo