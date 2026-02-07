Ολοκληρώθηκε η πρώτη χρονιά ανασκαφής στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατούνιστρα στο Λουτράκι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη χρονιά της διετούς ανασκαφικής έρευνας στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατούνιστρα στο Λουτράκι, στο πλαίσιο προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείο Πολιτισμού, της Περιφέρεια Πελοποννήσου και του Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με συνολικό προϋπολογισμό 35.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της φετινής ανασκαφικής περιόδου ήρθαν στο φως αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία αναδεικνύουν τη διαχρονική ιστορική σημασία της περιοχής και εμπλουτίζουν τη γνώση για τη ρωμαϊκή παρουσία και την οικιστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Η ανασκαφή στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατούνιστρα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορινθίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω επιστημονική έρευνα αλλά και τη μελλοντική αξιοποίησή της.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθηνά Κόρκα, σημείωσε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει σταθερά δράσεις πολιτισμού που φωτίζουν την ιστορία του τόπου μας. Η ανασκαφή στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Κατούνιστρα αναδεικνύει τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ενισχύει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την τοπική ανάπτυξη».