Αποκατάσταση – διευθέτηση ζημιών στην Π.Ε. Μεσσηνίας από έντονα καιρικά φαινόμενα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προχώρησε άμεσα σε σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή. Με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, των υποδομών και των καλλιεργειών, κινητοποιήθηκε ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός και ενεργοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, οι οποίες έπληξαν ιδιαίτερα περιοχές του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και σημεία των Δήμων Καλαμάτας, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου αξιοποιήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και ενεργή αντιπλημμυρική εργολαβία, με την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων:

• Στο ρέμα Καρτελάς Κυπαρισσίας, με τη χρήση ερπυστριοφόρου περιστρεφόμενου εκσκαφέα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες απόφραξης υφιστάμενης γέφυρας, με απομάκρυνση φερτών υλικών και κορμών που συσσωρεύτηκαν από την ορεινή κοίτη, με αποτέλεσμα την επαναφορά της ροής του ρέματος εντός της κοίτης.

• Με τη χρήση ελαστιχοφόρου περιστρεφόμενου εκσκαφέα αποκαταστάθηκε ρέμα εντός της Κοινότητας Χρυσοχωρίου.

• Υλοποιήθηκαν προληπτικές παρεμβάσεις στην αποστραγγιστική τάφρο Λιγδού, με τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του αεροδρομίου και των ευρύτερων καλλιεργούμενων εκτάσεων.

• Απομακρύνθηκαν ογκώδη φερτά υλικά από τη δημοτική οδό Μπλεμενιάνοι – Βρύσες, στην περιοχή της Τριφυλίας.

• Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί σε ρέμα στην περιοχή της Κοινότητας Πηδήματος του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο Σάββατο ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Περιφερειακής Ενότητας θα προχωρήσει σε καθαρισμούς κατά μήκος της 13ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα, με εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από το κατάστρωμα της οδού.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή της Τριφυλίας, προβλέπεται η συνέχιση των εργασιών από την προσεχή Δευτέρα.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση των συνεπειών του έντονου καιρικού φαινομένου, η προστασία των καλλιεργειών, καθώς και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, και η αποτροπή εμφάνισης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.