ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Ολιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός στο ύψος του κόμβου Θηβών (ΧΘ 23,7) και κυκλοφορία μέσω των κλάδων του κόμβου

Τον ολιγόωρο νυχτερινό αποκλεισμό προαναγγέλλει η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ η οποία θα εφαρμοστεί στο ύψος του κόμβου Θηβών (ΧΘ 23,7) και κυκλοφορία μέσω των κλάδων του κόμβου.

Για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης εφεδράνων σε γέφυρα του κόμβου Θηβών (ΧΘ 23,7), κατά το χρονικό διάστημα από τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης 16.03.2022 έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης μέρας , θα εφαρμοστεί ολιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός του κυρίως ρεύματος και στις δύο κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια του οποίου η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω των κλάδων του Κόμβου.

Επίσης, μετά τα μεσάνυχτα και για διάστημα της τάξης της μιας ώρας, η κυκλοφορία από Κόρινθο προς Μάνδρα και από Ελευσίνα προς Μάνδρα θα εξυπηρετείται μέσω παράκαμψης από τον όμορο κόμβο Παραδείσου (ΧΘ 22,4), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλου τεχνικού κωλύματος, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17.03.2022 προς Παρασκευή 18.03.2022.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

