Ωμή Προπαγάνδα σε όλο το… «μεγαλείο» της!

Ακούσατε λοιπόν την «εκτίμηση» ότι «νίκησε η Κάμαλα Χάρρις»…

Δεν μάθατε όμως (ή τουλάχιστον προβλήθηκε ελάχιστα εδώ) ότι λίγες ώρες αργότερα η New York Times κυκλοφόρησε με ειδησιογραφικό κομμάτι που έφερε τον εύγλωττο τίτλο:

Pundits say Harris won the debate; independent voters, not so sure…

Δηλαδή: Οι «ειδικοί» λένε ότι νίκησε η Χάρρις στην τηλεμαχία. Αλλά oi ανεξάρτητοι ψηφοφόροι δεν είναι και τόσο σίγουροι…

Και να σκεφτείτε ότι η New York Times ΔΕN συμπαθεί τον Τράμπ!

Δεν είναι καν ουδέτερη ανάμεσα στους δύο,

ΜΙΣΕΙ τον Τράμπ…

Κι όμως, υποστήριξε έμμεσα, ότι οι «ειδικοί» λένε πως νίκησε η Χάρρις πράγμα που μπορεί να ΜΗ συμβαίνει…

Και υποστηρίξε ακόμα ότι οι «ταλαντευόμενοι»-ανεξάρτητοι ψηφοφόροι μάλλον ΔΕΝ πείστηκαν ότι «κέρδισε η Χάρρις»…