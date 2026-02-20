Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
20
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Όλγας Λαδοπούλου-Παλαγγιά στην Πνευματική Εστία Σπάρτης

Share

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα «Γεώργιος Περδίκλωνης» της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, η διάλεξη της Όλγας Λαδοπούλου‑Παλαγγιά, DPhil Oxon, FSA, Ομότιμης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Ποια είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα;», εκδήλωση η οποία εντάσσεται στον κύκλο «Αρχαιολογικά Θέματα 2026».

Η ομιλία ξεκίνησε με μια ιστορική επισκόπηση του Παρθενώνα, του εμβληματικού ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη, και στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά ο γλυπτός διάκοσμος του μνημείου. Η Καθηγήτρια, με μοναδικό τρόπο, εξήγησε ποια είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, πού βρίσκονται σήμερα, πώς συνδέονται με τη μυθολογία της αρχαίας Αθήνας και επισήμανε ότι θα ήταν ευχής έργον να επιστρέψουν στην Αθήνα και να εκτεθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης, ώστε να ολοκληρωθεί η ιστορική και πολιτιστική τους παρουσία.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε τη σημασία τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στο έργο και τη συμβολή της Καθηγήτριας Λαδοπούλου‑Παλαγγιά, χαρακτηρίζοντάς την «μια κορυφαία αρχαιολόγο που με το ήθος, την επιστημονική ακρίβεια και την αγάπη για τον πολιτισμό μας φέρνει κοντά στον κόσμο των αρχαίων και μας βοηθά να κατανοήσουμε τον πλούτο της ελληνικής κληρονομιάς». Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, ως φορέα που προάγει τη γνώση, ενθαρρύνει τον διάλογο και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανό διάλογο μεταξύ της Καθηγήτριας και του κοινού, προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τη μυθολογία των γλυπτών του Παρθενώνα και να συνδεθούν βαθύτερα με την ελληνική πολιτιστική παράδοση.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode