Ομιλία της Ομότιμης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Όλγας Λαδοπούλου-Παλαγγιά στην Πνευματική Εστία Σπάρτης

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα «Γεώργιος Περδίκλωνης» της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, η διάλεξη της Όλγας Λαδοπούλου‑Παλαγγιά, DPhil Oxon, FSA, Ομότιμης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Ποια είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα;», εκδήλωση η οποία εντάσσεται στον κύκλο «Αρχαιολογικά Θέματα 2026».

Η ομιλία ξεκίνησε με μια ιστορική επισκόπηση του Παρθενώνα, του εμβληματικού ναού της Αθηνάς στην Ακρόπολη, και στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά ο γλυπτός διάκοσμος του μνημείου. Η Καθηγήτρια, με μοναδικό τρόπο, εξήγησε ποια είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, πού βρίσκονται σήμερα, πώς συνδέονται με τη μυθολογία της αρχαίας Αθήνας και επισήμανε ότι θα ήταν ευχής έργον να επιστρέψουν στην Αθήνα και να εκτεθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης, ώστε να ολοκληρωθεί η ιστορική και πολιτιστική τους παρουσία.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε τη σημασία τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στο έργο και τη συμβολή της Καθηγήτριας Λαδοπούλου‑Παλαγγιά, χαρακτηρίζοντάς την «μια κορυφαία αρχαιολόγο που με το ήθος, την επιστημονική ακρίβεια και την αγάπη για τον πολιτισμό μας φέρνει κοντά στον κόσμο των αρχαίων και μας βοηθά να κατανοήσουμε τον πλούτο της ελληνικής κληρονομιάς». Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, ως φορέα που προάγει τη γνώση, ενθαρρύνει τον διάλογο και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανό διάλογο μεταξύ της Καθηγήτριας και του κοινού, προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τη μυθολογία των γλυπτών του Παρθενώνα και να συνδεθούν βαθύτερα με την ελληνική πολιτιστική παράδοση.