Χάιδω Παναγιωτοπούλου: «Δήμος Τριφυλιας -Διοικητική Παράλυση και αυθαιρεσία! Παράνομες χωματερές στην Κυπαρισσία χωρίς Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δήμος Τριφυλιας -Διοικητική Παράλυση και αυθαιρεσία! Παράνομες χωματερές στην Κυπαρισσία χωρίς Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα»

Η σημερινή εικόνα της διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων στον Δήμο Τριφυλίας αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση της ανευθυνότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Ιανουαρίου 2026, έφερα το θέμα ως κατεπείγον προς τη Δημοτική Αρχή, ζητώντας εξηγήσεις για την παράνομη συσσώρευση αποβλήτων στο οικόπεδο των πρώην Σφαγείων, εντός του αστικού ιστού της Κυπαρισσίας. Δυστυχώς, η απάντηση της διοίκησης ήταν η γνώριμη προχειρότητα και η μετάθεση των ευθυνών.

Αντί ο Δήμος να μεριμνήσει για την οριστική απομάκρυνση των ογκωδών σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους, επέλεξε μια τακτική «βιτρίνας» που μεταφέρει το πρόβλημα από τον αστικό ιστό πόλης, στον περιβάλλοντα χώρο του Βιολογικού της Κυπαρισσίας . Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρούμε τη συνεχή μεταφορά θρυμματισμένων υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του Βιολογικού Κυπαρισσίας στην περιοχή Ροντάκι. Η μετατροπή ενός ευαίσθητου σημείου σε έναν άτυπο και μη αδειοδοτημένο σταθμό εναπόθεσης τόνων θρυμματισμένων απορριμμάτων , αποτελεί πράξη περιβαλλοντικά εγκληματική.

Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος στο Ροντάκι, που σήμερα μετατρέπεται σε χωματερή, είχε αγοραστεί από τον πρώην Δήμο Κυπαρισσίας με το όραμα και τον ρητό σκοπό να δημιουργηθεί εκεί ένα Πρότυπο Περιβαλλοντικό Πάρκο. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, αντί να αξιοποιήσει την περιουσία των πολιτών για την αναβάθμιση της περιοχής, την απαξιώνει πλήρως, μετατρέποντας έναν προορισμό αναψυχής σε αποθήκη θρυμματισμένων απορριμμάτων.

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά σε αυτές τις ενέργειες χωρίς κανένα νομικό και οικονομικό υπόβαθρο. Καταγγέλλουμε ότι ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμία σύμβαση για την τελική μεταφορά των θρυμματισμένων αντικειμένων προς αδειοδοτημένο αποδέκτη, αφήνοντάς τα έκθετα στο Ροντάκι επ’ αόριστον. Παράλληλα, η διοίκηση παραμένει σε καθεστώς απόλυτης διοικητικής στασιμότητας, καθώς δεν έχει ψηφιστεί Τεχνικό Πρόγραμμα ούτε Προϋπολογισμός για το έτος 2026, αφήνοντας τον Δήμο χωρίς πυξίδα και νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει άμεσα:

Με ποια συγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση εναποθέτει στερεά απόβλητα στο Ροντάκι Γιατί προδίδεται ο αρχικός σκοπός αγοράς του ακινήτου για Περιβαλλοντικό Πάρκο και Γιατί δεν υπάρχει σύμβαση για την απομάκρυνση των υλικών, δημιουργώντας μια νέα παράνομη χωματερή στο Βιολογικό Κυπαρισσίας ;

Προειδοποιούμε τη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της αυθαιρεσίας. Εάν δεν διακοπεί αμέσως η εναπόθεση στο Ροντάκι και δεν παρουσιαστεί νόμιμο σχέδιο διαχείρισης, θα προσφύγουμε άμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου καθώς επίσης και στη

Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Μεσσηνίας .

Κυπαρισσία, 19-02-2026

Χάιδω Παναγιωτοπούλου

Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης-

Παράταξης «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ»