Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
18
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 22 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Share

Μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, αλλά και η τροποποίηση ή ακύρωση των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων μεταβίβασης έτους ενίσχυσης 2025, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

O OPEKEPE υπενθυμίζει ότι αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην σχετική εφαρμογή, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, δεν θα ληφθούν υπόψη και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες για το έτος ενίσχυσης 2025.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ