Όργανα και εξοπλισμός για τις παιδικές χαρές της Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για τη φροντίδα και την ψυχαγωγία των παιδιών της πόλης και των Κοινοτήτων, δημιουργεί χώρους κατάλληλους για αυτά, όπου μπορούν να παίζουν µε ασφάλεια.

Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Βορβίλα Κωνσταντίνου & Σία ΟΕ» σύμβαση για την «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της ΔΕ Καλαμάτας».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 34/2025 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μεταξύ άλλων προβλέπει την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού σε διάφορες παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν: Ένα σύνθετο όργανο θεματικό καράβι για 34 χρήστες, κατάλληλο και για χρήση από άτομα με αναπηρίες, ένα σύνθετο όργανο με πύργο, σκεπή, τοίχο αναρρίχησης & μία τσουλήθρα για 8 χρήστες, ένα όργανο ταλάντευσης και περιστροφής για 4 χρήστες. Επίσης θα τοποθετηθεί ένα ξύλινο στέγαστρο με καθίσματα, φωτισμό και φόρτιση φορητών συσκευών, ένας κάδος απορριμμάτων μαντεμένιος, δύο πινακίδες παιδικής χαράς με τον σκελετό ανάρτησης και χαλύβδινη βρύση πόσιμου νερού.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 37.187,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους.