Όσκαρ 2026: Η μάχη των υποψηφιοτήτων χωρίς ξεκάθαρο φαβορί

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 98η απονομή των Όσκαρ, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωσης στον κόσμο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Η σκηνή των Όσκαρ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει στο παρελθόν ως χώρος πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο σε βήμα δημόσιου διαλόγου. Φέτος η τελετή αναμένεται να αποκτήσει παρόμοια διάσταση, καθώς η παγκόσμια προσοχή θα είναι στραμμένη όχι μόνο στους νικητές των βραβείων, αλλά και στα μηνύματα που ενδέχεται να ακουστούν από τη σκηνή. Την παρουσίαση έχει αναλάβει ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την πολιτική φόρτιση της εποχής.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ