Τελικά πόσο κερδισμένοι είναι όσοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί – Η απάντηση της επιστήμης

Από ηθοποιούς του Χόλυγουντ, όπως η Jennifer Aniston και η Anne Hathaway, μέχρι διάσημους επιχειρηματίες, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Tim Cook και ο επιχειρηματίας Richard Branson, όλοι θέλουν να μας πείσουν να ξυπνάμε από τις 5 για να… αδράξουμε τη μέρα: με κρύα μπάνια, γυμναστική, διαλογισμό. Πόσο όμως συμφωνεί με την επιστήμη η τόσο πρωινή ρουτίνα των… «γκουρού» της παραγωγικότητας;

Η απάντηση μάλλον δεν θα τους αρέσει, αλλά μπορεί να δώσει δίκιο σε όσους -πολλούς- αρνούνται να το κάνουν. «Για πολλούς ανθρώπους, μια ρουτίνα στις 5 το πρωί συγκρούεται με τη βιολογία τους και μπορεί να υπονομεύσει τόσο την υγεία όσο και την παραγωγικότητα. Πολλά εξαρτώνται από τον ατομικό βιολογικό ρυθμό και τον χρονότυπο» εξηγεί με άρθρο στο The Conversation ο Christoph Randler, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο του Tübingen.

