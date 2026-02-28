Τελευταία Νέα
Μπραντ Πιτ: Ο γιος του, Μάντοξ, έβγαλε το επίθετο του πατέρα του από το όνομά του

Μία αλλαγή στο όνομά του αποφάσισε να κάνει ο γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ, βγάζοντας το επίθετό του πατέρα του από τους τίτλους της νέας του ταινίας Couture που τον ανέφεραν, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Ο 24χρονος, που γεννήθηκε με το όνομα Μάντοξ Τσίβαν Τζολί-Πιτ, έχει επίσημα εγκαταλείψει το επώνυμο του πατέρα του, Μπραντ Πιτ στους τίτλους της ταινίας, στην οποία υπήρξε βοηθός σκηνοθέτη, αλλά όχι της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί.

Ο Μάντοξ άλλαξε επίσης το όνομά του στις σημειώσεις παραγωγής της ταινίας Couture, οι οποίες δόθηκαν στους δημοσιογράφους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

