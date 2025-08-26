Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο ΔΕΘ και οικονομία – Ανταλλαγή πυρών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Σε οξείς τόνους η αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τα υπερπλεονάσματα και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, εν όψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Αφού λοιπόν συμφωνούμε, ότι λεφτό-δένδρα δεν υπάρχουν, υπάρχει ένας μόνο τρόπος ρεαλιστικός να μεγαλώνεις την πίτα. Τι λέει η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ; και αυτό μου κάνει εντύπωση. Μας καταγγέλλει για την αύξηση των εσόδων. Δηλαδή γιατί μαζεύουμε παραπάνω λεφτά χωρίς να βάζουμε παραπάνω φόρους όμως και ταυτόχρονα ζητάει και μέτρα; Λέει δηλαδή γιατί έχετε παραπάνω έσοδα;

Και μετά λέει δώστε και 13ο μισθό 1.5 δις, δώστε και 14ο μισθό λέει το άλλο κόμμα, άλλο 1,5 δις. Αλλά ακόμα τα λένε τις δύο συντάξεις που κανείς δεν έχει αντίρρηση επί της αρχής να πάρει ο κόσμος παραπάνω, αλλά το θέμα είναι που θα βρούμε τα λεφτά» τονίζει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την περίοδο 2019-2024 το ΑΕΠ αυξήθηκε μόνο κατά 9,2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

«Κοροϊδεύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους δημόσιους υπαλλήλους και τον κόσμο; Λέει ψέματα.

Έπαιρναν 1.000 ευρώ, σήμερα παίρνουν 1400. Καταφέρατε με την πολιτική σας τα 1300 σήμερα να είναι 900 στην ουσία. Διότι με την ακρίβεια τον πληθωρισμό, τα καρτέλ έχετε δαγκώσει το εισόδημα και μετά τους φορολογείτε ονομαστικά με τον παλιό συντελεστή» τόνισε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαρ. Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς.

«Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη κινείται, πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης. Η αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους συμπεριλαμβάνει και την επίδραση του πληθωρισμού» απάντησε στην κριτική ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης.

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους», ήταν η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά και πρόσθεσε «πως θα χαρακτήριζε αυτόν που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους».

«Πλήρωσε πολλά η Ελλάδα από τέτοιους τύπους πολιτικούς. Πολιτικούς οι οποίοι από λεφτά που δεν τα έχουνε βρει τα μοιράζουν στον κόσμο» σχολίασε ακόμη στην χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης.

Για αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Για να έρθει ο κος Μητσοτάκης να δώσει ελαφρύνσεις φόρων. Θα δούμε. Σημαίνει ότι υπερφορολογεί και επειδή το υπερφορολογεί το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος τα 6,5 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα από έμμεσους φόρους είναι απόδειξη υπερφορολόγησης και ξέρετε είναι και ακατανόητο» τόνισε από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Επίκαιρη ερώτηση για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ), ενώ με ανακοίνωσή του επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το νέο εργασιακό Νομοσχέδιο.

«Επιβεβαιώνεται ότι το περιβόητο καλάθι της ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες, κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξαντλητική δουλειά, με αντάλλαγμα έναν μισθό που συρρικνώνεται λόγω ακρίβειας της πανάκριβης λαϊκής και φοιτητικής στέγης, της φοροληστείας» σχολιάζει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Κριτική στην κυβέρνηση με επίκεντρο την οικονομική πολιτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η κυβέρνηση, που μέχρι χθες ισχυριζόταν ότι δεν υπερφορολογεί τους Έλληνες, τώρα διαρρέει ότι θα ανακοινώσει μείωση φόρων», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ υποσχόταν τέλος στη μιζέρια, το 2025 πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε» σημειώνει με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η κυβέρνηση ματώνει τους Έλληνες στη φορολογία» σημειώνει από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος της ΝΙΚΗς, Δημήτρης Νατσιός.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στη Θάσο, όπου είχε σειρά συναντήσεων με φορείς του νησιού. «Θα πρέπει η πολιτεία να εξετάσει και τη φορολογική αντιμετώπιση αυτής της τουριστικής ζώνης που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλες» τόνισε.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί εντός και εκτός της Βουλής με φόντο τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

πηγή: www.ertnews.gr