Ουκρανία: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει εγγύηση ασφάλειας «τύπου ΝΑΤΟ»

Πρόκειται για μια εντελώς πρωτόγνωρη υπόσχεση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ το ειρηνευτικό του σχέδιο απαιτεί επώδυνες παραχωρήσεις από την Ουκρανία, ο Τραμπ θέτει για πρώτη φορά στο τραπέζι μια δομημένη εγγύηση ασφάλειας, σχεδιασμένη να ανταποκριθεί στον βασικό στόχο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: μια σαφή και διαρκή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση, γράφει το Axios.

Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (20.11.2025) στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Νταν Ντρίσκολ, υπουργό του Αμερικανικού Στρατού, παραμένει σκόπιμα αόριστο σε αυτή την υπόσχεση.

Ωστόσο, ένα δεύτερο έγγραφο, που διαβιβάστηκε παράλληλα στο Κίεβο, αποσαφηνίζει τις λεπτομέρειες: κάθε «σημαντική, σκόπιμη και παρατεταμένη» επίθεση της Ρωσίας θα θεωρείται άμεση απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, ενεργοποιώντας μια συντονισμένη απάντηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης. Η εγγύηση θα έχει διάρκεια δέκα ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν κοινής συμφωνίας, και έχει ήδη εγκριθεί από αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

