Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη COP με την Τουρκία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα την προσφορά της Τουρκίας οι δύο χώρες να συνδιοργανώσουν τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, επιμένοντας να φιλοξενηθεί στην Αδελαΐδα, στο νότιο τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

«Όχι, δεν θα είμαστε οικοδεσπότες από κοινού», τόνισε ο Άντονι Αλμπανέζι, θυμίζοντας πως «δεν προβλέπεται» συνδιοργάνωση τέτοιων συνόδων από τους κανόνες της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Αυτό δεν αποτελεί επιλογή και οι άνθρωποι γνωρίζουν πως δεν αποτελεί επιλογή, γι’ αυτό μπήκε στην άκρη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η Αυστραλία και η Τουρκία, οι οποίες έχουν δηλώσει αμφότερες υποψήφιες, βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά τη διοργάνωση αυτής της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2026. Και αυτό τη στιγμή που διεξάγεται η COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

