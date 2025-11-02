Π. Κωνσταντινέας: «Το 70% των διαιτητών πάει με το σύστημα για να υπάρχει, το 20% είναι σε «εντεταλμένη υπηρεσία» και το 10% δεν δηλώνει υποταγή σε κανένα… Βασιλιά» – Τι είπε για την πολιτική

Ο λόγος του πάντα οξύς και ουσιαστικός. Κυρίως όμως αληθινός. Στο πέρασμα του από το χώρο της διαιτησίας συνέβησαν πολλά… Στοχοποιήθηκε γιατί ήταν ίσως διαφορετικός από τους άλλους, η’ μπορεί να ήταν και ασυμβίβαστος με τη θεωρία κάποιων άλλων!

Το 2015 μπαίνει στη βουλή των Ελλήνων και είναι μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο. Του υποβάλαμε 17 ερωτήσεις και πήραμε αντίστοιχες σύντομες απαντήσεις. Αποκαλυπτικός όπως πάντα ο πρώην Διαιτητής FIFA και βουλευτής Μεσσηνίας με το ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας.

Θα ήθελα να μιλήσουμε ανοικτά κε Κωνσταντινέα, καθώς είστε ένας άνθρωπος που βγαίνει πάντα μπροστά από την αλήθεια.

-Καταρχάς, για να προωθηθεί ένας διαιτητής στη μεγάλη κατηγορία, τι άλλο χρειάζεται εκτός από ταλέντο;

Πέρα από το ταλέντο και τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας διαιτητής μέσα στο γήπεδο, για μένα το κορυφαίο είναι να έχει προσωπικότητα, χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας πουθενά!

-Εσείς νιώθετε τυχερός που φτάσατε ψηλά, η’ άτυχος για ό,τι συνέβη στη πορεία; Έχω θετική πεποίθηση γενικά σαν άνθρωπος και πάντα κρατάω τις καλές στιγμές και όχι τις άτυχες. Εξάλλου στο τέλος έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας, χωρίς και να ξεχνάμε όμως…

-Ωμή παρέμβαση από παράγοντα πριν από κάποιο παιχνίδι υπήρξε, και πως αντιδράσατε;

Γενικά το να κάνουν παρεμβάσεις σε εμένα ήταν δύσκολο λόγω της προσωπικότητάς μου, αλλά όσες και αν έγιναν, καταγγέλθηκαν!

-Πολλοί λένε ότι οι διαιτητές δεν επηρεάζονται από ισχυρούς παράγοντες, υπάρχει εδώ δόση αλήθειας η’ υποκρινόμαστε;

Να γνωρίζετε πως ό,τι έγινε προς εμένα καταγγέλθηκε. Και όχι μόνο καταγγέλθηκε, πήγε και στη δικαιοσύνη.

-Ήσασταν ένας διαιτητής, κατά κάποιο τρόπο ασυμβίβαστος. Τι ήταν αυτό το κορυφαίο που σας ζητήθηκε και το αρνηθήκατε;

Υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες διαιτητών, όπως δημοσιογράφοι, πολιτικοί κ.α στον κλάδο τους. Το 70% πάει με το ρεύμα του συστήματος για να υπάρχει. Το 20% είναι σε ‘’εντεταλμένη υπηρεσία’’ , και το 10% είναι σαν την ταινία με το Μελ Γκίμπσον break heart που δεν δηλώνει υποταγή σε κανέναν βασιλιά, δηλαδή παράγοντα. Προσωπικά πιστεύω ότι ανήκω στο 10%!

-Είχατε έρθει ποτέ σε κόντρα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού με κάποιο βοηθό διαιτητή;

Ναι και δήλωσα κόλλημα να αγωνιστώ ξανά μαζί τους, γιατί κατάλαβα ότι έκαναν ‘’δημόσιες σχέσεις’’ και επικοινωνούσαν με παράγοντες η’ δημοσιογράφους που ενεργούσαν για ομάδες πριν των αγώνα.

-Υπήρχαν ομάδες κορυφής που ήταν περισσότερο ενοχλητικές προς εσάς τους διαιτητές;

Προφανώς όλες οι ομάδες κορυφής ήταν περισσότερο πιεστικές προς τους διαιτητές συγκριτικά με τις μικρότερες!

-Το 2012 ανατίναξαν το αρτοποιείο σας στην Καλαμάτα. Βρέθηκαν οι ένοχοι, και επίσης έπαιξε ρόλο το αποτέλεσμα του αγώνα Ξάνθη Ολυμπιακός 1-0 που ήσασταν ρέφερι;

Δυστυχώς οι ένοχοι δεν βρέθηκαν παρότι η υπόθεση έφτασε μέχρι τα δικαστήρια. Αν είχε σχέση με το παιχνίδι δεν αποδείχτηκε στη δικαιοσύνη.

-Και με το VAR η διαιτησία σήμερα υποπίπτει σε λάθη. Υπάρχουν και κραυγαλέες περιπτώσεις που δεν παρεμβαίνει ενώ έχει αρμοδιότητα, τι συμβαίνει;

Για την τεχνολογία του VAR είμαι χαρούμενος γιατί συνέβαλα με την πολιτική μου ιδιότητα να έρθει στην ελληνική διαιτησία και να είναι ευχάριστο για κάθε διαιτητή. Αγωνίζεται με λιγότερο άγχος πιστεύω. Είναι ένα εργαλείο βελτίωσης λαθών , αλλά το παιχνίδι πρέπει να έχει και ροή, λάθη θα γίνουν αρκεί να μην επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να έχουμε άποψη για κάθε φάση μετά από 50 ριπλέι !

-Το Ελληνικό ποδόσφαιρο και οι παράγοντες είναι ώριμοι πλέον να υποδεχτούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι;

Οι Έλληνες παράγοντες, δυστυχώς οι περισσότεροι, δεν θα είναι ποτέ ώριμοι αν δεν διασφαλίσουν το αποτέλεσμα για την ομάδα τους. Οπότε, λίγη σημασία έχει αν θα είναι Έλληνες η’ ξένοι, απλά στους ξένους δεν μπορούν να μιλήσουν τόσο εύκολα!

-Υπάρχει κίνητρο για τους παράγοντες σήμερα να ελέγχουν τις ποδοσφαιρικές ενώσεις;

Μέσω των ενώσεων μπορούν να διεκδικήσουν τον ΔΣ της ΕΠΟ με πρόσωπα της αρεσκείας τους και για οφέλη των ομάδων τους. Οπότε ΝΑΙ !!

-Η Διαιτησία εκτός από δόξα τι άλλο σας έδωσε;

Η διαιτησία πάνω από όλα μου έδωσε φίλους, και να λειτουργώ πολύ καλά υπό πίεση.

-Μετά από χρόνια μπορούμε να αποκαλύψουμε την ομάδα της καρδιά σας, μετά την Καλαμάτα;

Δυστυχώς όχι δεν μπορούμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός!

-Η διαιτησία ήταν το διαβατήριο για να εισέλθετε στον πολιτικό στίβο και να εκλεγείτε βουλευτής;

Στη Μεσσηνία που εκλέχτηκα δυο φορές, με γνώριζαν περισσότερο από την ιδιότητα του προέδρου των Αρτοποιών και από την επαγγελματική μου ιδιότητα, προφανώς συνέβαλε και η διαιτησία!

-Επι διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ,με Υφυπουργό Αθλητισμού τον Σταύρο Κοντονή, έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Για ποιο επίτευγμα νιώθετε υπερήφανος σήμερα;

Έγιναν πράγματα, και θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Το επίτευγμα, έτσι όπως θα σας το πω λαϊκά, ήταν να μπορεί ο ποδοσφαιριστής να κάνει ελεύθερα κόρνερ χωρίς να του έρχονται καρέκλες, βεγγαλικά, αναπτήρες επάνω του. Υπάρχουν πλέον κανόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι δικαίωση. Επίσης σημαντικό είναι και το ξεκαθάρισμα των μαϊμού σωματείων που έπαιρναν κρατικό χρήμα!

– Τελευταία βρίσκεται στο προσκήνιο και η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει, και αν σας καλέσει θα ανταποκριθείτε;

Δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά για ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Αλλά μπορώ να σας πω ότι η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα είναι παραπάνω και από άριστη!

-Πρώην σύντροφοι σας που τους εμπιστεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε κορυφαία υπουργεία, σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του, όπως Κωνσταντοπούλου και Τσακαλώτος, γνωρίζετε τον λόγο;

Μπορώ να απαντήσω μόνο με μία φράση: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια!!»

πηγη https://www.tostoixima.gr/