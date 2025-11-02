Σαν σήμερα έφυγε ο Γιαννης Τύρος – Τη μνήμη του τίμησε η ομάδα του Πατιστα

Σαν σήμερα «έφυγε» ο Γιάννης Τυρος. Ο 26χρονος Γιάννης από την Καλαμάτα διαγνώστηκε όταν ήταν 6 μηνών με συγγενή σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία με σκολίωση. Πρόκειται για μια σπάνια ιατρική ασθένεια που προκαλεί σοβαρές αναπηρίες στο σώμα του. Ο νεαρός άνδρας έδωσε το δικό του αγώνα παλεύοντας με όλο του το είναι, όμως το ταξίδι του τελείωσε νωρίς…

Τρία χρόνια αργότερα η μνήμη του παραμένει ασβέστη. Η οικογένεια του ΑΟΠΚ Πατιστα σήμερα τίμησε τη μνήμη του Γιάννη με μια φανέλα που μετέφερε το μήνυμα πως η αγάπη όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν δεν θα χαθεί ποτέ…

Σε ανακοίνωση τους τα μέλη του Συλλογου αναφέρουν.

«Η οικογένεια μας δεν ξεχνάει ποτέ τον δικό μας Γιάννη”

Σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων,αλλά μένει πάντα ζωντανός στις καρδιές μας. 🕊️💖

ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ. : 1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ : 5

Η Σύνθεση της ομάδας μας:

● Λαλουση Βικτωρία

● Παρθενίου Ελένη – Χαντζαρα Αικατερίνη

● Παναγιωτακοπουλου Μαρία (C)

● Νέφζι Υομνα – Κουρεντζή Βικτωρία

● Γιαννούλη Δέσποινα – Παπαδοπούλου Σωτηρία

● Μπακα Αργυρουλα – Μπασεα Νελυ

● Καραμήτσου Μαρια

● Κανελλοπούλου Μαρια

● Καστορα φωτεινή

● Ana Velasco Fernandez – Κοντογιωργου Άννα

● Φιλανδριανού Σια

■ Το γκολ της ομάδας μας:

Κανελλοπούλου Μαρια»

