Ποδόσφαιρο: Νικητές και ηττημένοι στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Μεσσηνίας

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική στο Πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής, έχουν ως κάτωθι:

Αποτελέσματα -6η αγωνιστική

ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΕ Μάνης 0-3

ΑΟ Κυπαρισσίας – Παπαφλέσσας Χώρας 4-2

Τέλλος Άγρας – ΑΟ Στενωσιάς 3-0

ΑΟ Φοινικούντας – Θύελλα Χαρακοπιού 3-3

Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης 2-0

Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Μεθώνης 1-1

Μεσσηνιακός – ΑΟ Καλλιθέας 3-0

ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Ομόνοια 2-0

Βαθμολογία

1. Εράνη Φιλιατρών 14

2. Τέλος Άγρας 14

3. Ακρίτας Κορώνης 12

4. ΑΕ Λογγάς 12

5. ΑΟ Μεθώνης 11

6. ΑΕ Μάνης 11

7. Πάμισος Μεσσήνης 10

8. Θύελλα Χαρακοπιού 10

9. ΑΟ Φοινικούντας 9

10. ΑΟ Στενωσιάς 7

11. ΑΟ Ομόνοια 6

12. ΑΟ Κυπαρισσίας 6

13. Παπαφλέσσας Χώρας 5

14. Μεσσηνιακος 5

15. ΑΟ Διαβολιτσίου 1

16. ΑΟ Καλλιθέας 0

Επόμενη (7η) αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – Παπαφλέσσας Χώρας

ΑΟ Στενωσιάς – Α.Ο Διαβολιτσίου

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Κυπαρισσίας

Πάμισος Μεσσήνης – Τέλλος Άγρας

ΑΟ Μεθώνης – ΑΟ Φοινικούντας

ΑΟ Καλλιθέας – Εράνη Φιλιατρών

ΑΟ Ομόνοια – Ακρίτας Κορώνης

Μεσσηνιακός – ΑΕ Λογγάς