Π. Μαντάς για Σακχαρώδη Διαβήτη: «Να επανέλθει η αποζημίωση ταινιών γλυκόζης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη να υπάρξει επαναφορά της αποζημίωσης ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη που είναι ταυτόχρονα χρήστες Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM), ανέδειξε με κοινοβουλευτική του αναφορά προς το υπουργείο Υγείας ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

Η παρέμβαση του βουλευτή έρχεται σε συνέχεια των θέσεων που έχει διατυπώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), σύμφωνα με την οποία έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, πέρυσι το καλοκαίρι. Ειδικότερα, στον νέο Κανονισμό, όσον αφορά στις παροχές που αφορούν στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, έχει προβλεφθεί η διακοπή αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους είναι ταυτόχρονα χρήστες συστημάτων CGM.

Όπως όμως επισημαίνει ο κ. Μαντάς, οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα συστήματα συνεχούς καταγραφής, προκειμένου να διασφαλίζεται ο ασθενής απέναντι σε περιπτώσεις ταχείας μεταβολής των επιπέδων σακχάρου, τεχνικής δυσλειτουργίας του αισθητήρα ή όταν οι ενδείξεις δεν συμβαδίζουν με την κλινική του εικόνα. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα επιβεβαιωτικού αυτοέλεγχου παραμένει απαραίτητη και σημαντική, όπως άλλωστε έχει καταδείξει και η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με την οποία η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αναιρεί την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού και άμεσα διαθέσιμου τρόπου μέτρησης.

Στην παρέμβασή του ο Μεσσήνιος βουλευτής υπογραμμίζει ότι η ασφαλής διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη συνιστά κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής για χιλιάδες συμπολίτες μας. Για τον λόγο αυτό, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων οφείλει να ενισχύει — και όχι να περιορίζει — τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοελέγχου των ασθενών, ιδίως όταν αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποφυγή επικίνδυνων επιπλοκών.

Κατά τον κ. Μαντά, υφίσταται ανάγκη άμεσης επανεξέτασης της σχετικής ρύθμισης και επαναφοράς της αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τους χρήστες συστημάτων CGM, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους και ασφαλούς υποστήριξης των ατόμων με Διαβήτη. Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής Μεσσηνίας καλεί το υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση ουσιαστικής στήριξης για τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Αθήνα, 20/02/2026

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: «Επαναφορά αποζημίωσης ταινιών μέτρησης γλυκόζης

για χρήστες Συστήματος Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης ( CGM )»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Σας προωθώ την από 12/12/2025 ανοικτή επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), με την οποία τίθεται το ζήτημα της διακοπής αποζημίωσης του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη που είναι ταυτόχρονα χρήστες Συστήματος Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM), κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως αναθεωρήθηκε με την απόφαση 287/2025 (ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εν λόγω ρύθμιση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινότητα των ατόμων με Διαβήτη, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή και ορθή διαχείριση της νόσου. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά προς τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, ιδίως σε περιπτώσεις ταχείας μεταβολής των επιπέδων σακχάρου, όπου ενδέχεται να υπάρχει χρονική υστέρηση στις ενδείξεις των αισθητήρων. Είναι επίσης επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η χρήση συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης δεν αναιρεί την ανάγκη διενέργειας αυτοελέγχου με ταινίες μέτρησης, ιδίως σε περιπτώσεις τεχνικής δυσλειτουργίας του συστήματος ή όταν οι ενδείξεις δεν συμβαδίζουν με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κάνει λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που άπτεται της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πασχόντων, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη απευθυνθεί προς το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ χωρίς, όπως αναφέρει, να έχει λάβει έως σήμερα επίσημη απάντηση. Παράλληλα, γνωστοποιεί την πρόθεσή της για περαιτέρω κινητοποιήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά.

Δεδομένης της σημασίας που έχει η απρόσκοπτη υποστήριξη των ατόμων με χρόνια νοσήματα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο επηρεάζει μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, κρίνεται αναγκαία η άμεση επανεξέταση της σχετικής ρύθμισης και η επαναφορά της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τους χρήστες συστημάτων CGM, με στόχο την πλήρη και ασφαλή υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο αναφέρων βουλευτής

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας