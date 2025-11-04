Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή: Να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος διδασκαλίας των μαθηματικών κατεύθυνσης στους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης της Γ Τάξης του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας

Να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας ζητά το ΚΚΕ, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: Να μην πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Την έντονη, δικαιολογημένη και δίκαιη αντίδραση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, προκάλεσε η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, να προχωρήσει, σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κατ’ εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας σε συνδιδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στο 2ο ΓΕΛ Καλαμάτας για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Οικονομίας.

Τα τμήματα λειτουργούσαν από την αρχή της χρονιάς «ξεχωριστά», με έγκριση του Υπουργείου στις 29 Αυγούστου για ολιγομελές τμήμα στην «ΟΠ Θετικών Σπουδών» στο συγκεκριμένο σχολείο, που διαθέτει και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό για αυτό τον σκοπό.

Ωστόσο, στις 30 Οκτώβρη, δόθηκε εντολή «συνδιδασκαλίας» μεταξύ των ΟΠ Θετικών Σπουδών και Οικονομίας εφαρμόζοντας νέα εγκύκλιο του Υπουργείου, που αναφέρει πως πρέπει να γίνεται συνδιδασκαλία εάν αθροιστικά δεν υπάρχουν περισσότεροι από 27 μαθητές!

Για την αρνητική αυτή εξέλιξη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας επικαλείται τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά σχολεία και ειδικότητες της Μεσσηνίας.

Η συγχώνευση αυτή επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές και των δύο κατευθύνσεων καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, δυσκολεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο δυσκολότερο μάθημα των δύο κατευθύνσεων. Αυξάνει την ψυχολογική πίεση των μαθητών της Γ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες, αφού αντί να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία την υποβαθμίζει.

Η «εξοικονόμηση πόρων», όπως χαρακτηρίζει το Υπουργείο τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, δε μπορεί να γίνεται σε βάρος των μαθητών της Γ΄Λυκείου που σε λίγους μήνες θα κληθούν να διαγωνιστούν για την είσοδο τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, ποια μέτρα θα λάβει ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών κατεύθυνσης στους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης της Γ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Καλαμάτας.

Οι Βουλευτές

Καραθανασόπουλος Νίκος

Δελής Γιάννης

Μανωλάκου Διαμάντω

Παπαναστάσης Νίκος