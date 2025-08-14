«Λευκός χρυσός» το ελληνικό γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40% τρέχουν οι εξαγωγές μέσα στο 2025

Το γιαούρτι έχει πλέον αναδειχθεί στον «λευκό χρυσό» της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Πηγές της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ έλεγαν χαρακτηριστικά ότι στη διάρκεια του πρώτου πενταμήνου του 2025 στην παγκόσμια αγορά οι εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού «τρέχουν» με 40,7%!

Τα εργοστάσια της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας δεν προλαβαίνουν να παράγουν. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην ολλανδική αγορά – που είναι μία από τις σημαντικότερες γαλακτοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης – οι αύξηση των πωλήσεων του γιαουρτιού ανέρχεται στο 86% (!) στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαίου.

Ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προ μηνών ο ολλανδικός μητρικός όμιλος FrieslandCampina έδωσε την άδεια στην ελληνική θυγατρική της να εξάγει ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στην… Ολλανδία!

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ