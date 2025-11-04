ΠΑΕ Καλαμάτα: Ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος αναλαμβάνει ως νέος επικεφαλής του ιατρικού τμήματος

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, ο οποίος αποτελούσε τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ομάδας. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην ομάδα μας αλλά και για τον επαγγελματισμό που έδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Τη θέση του ως επικεφαλής του ιατρικού τμήματος αναλαμβάνει ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, για την οποία συνεργασία δηλώνουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση.

Ο χειρουργός ορθοπεδικός έχει εξειδικευθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Leeds (LGI) της Μεγάλης Βρετανίας με αντικείμενο την αρθροσκοπική χειρουργική, το ορθοπεδικό τραύμα, τις αθλητικές κακώσεις και τις ολικές αρθροπλαστικές.

Η εμπειρία του στον αθλητικό τομέα είναι μεγάλη, έχοντας περάσει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΠΑΕ ΑΕΚ μεταξύ άλλων. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας θα είναι άριστη.