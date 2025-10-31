ΠΑΕ Καλαμάτα: Δεσμοί, συνεργασίες & προοπτικές – Kalamata FC Πνοή και ο στόχος της συμπερίληψης (video)

Ο Ιωακείμ Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της

ΠΑΕ Καλαμάτα, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη

και έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μίλησε για τη σχέση της ΠΑΕ με την τοπική

κοινωνία της Μεσσηνίας, τις δράσεις του προγράμματος "KalamataFC Πνοή" και τη

συμπερίληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, και για το μακροπρόθεσμο όραμα της ομάδας

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις στρατηγικές προσέλκυσης χορηγών που ενισχύουν την

κοινωνική της αποστολή.