ΠΑΕ Καλαμάτα: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση του αγωνιστικού χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας

Ο οργανισμός της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ σας ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας για την βελτίωση του αγωνιστικού χώρου με προσθήκη ποικιλιών σπόρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές UEFA λαμβάνοντας υπ´ όψιν και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Το κόστος των εργασιών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ομάδας μας, Γιώργο Πρασσά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας μας εκφράζουν τις Θερμές Ευχαριστίες στον Δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο και στο σύνολο των μελών της Δημοτικής Αρχής για την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία τους.