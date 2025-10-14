Η μαθήτρια από τη Μεσσήνη που πάλεψε και διέπρεψε στα Βαλκάνια – Ο Δήμαρχος Μεσσήνης συνεχάρηκε την Ελένη Μαρκοπούλου

Με την 4η θέση στο Βαλκανικό πρωτάθλημα πάλης 2025, που διεξήχθη στις 9 και 10 Οκτωβρίου στη Ρουμανία, επέστρεψε στην Μεσσήνη η αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Μεσσηνίας «Αριστόδημος» Ελένη Μαρκοπούλου που αγωνίστηκε στην κατηγορία U17 (69 kg).

Σήμερα ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, υποδέχθηκε την αθλήτρια (μαθήτρια της Β΄ Λυκείου) στο γραφείο του στο Δημαρχείο και την συνεχάρη για την επιτυχία της, την αγωνιστικότητά της και την επιμονή της. Την προέτρεψε να συνεχίσει να αγωνίζεται με αφοσίωση και πειθαρχία και της ευχήθηκε να επιτύχει τους στόχους της. Την ενθάρρυνε παράλληλα να συνεχίσει να προπονείται με αποφασιστικότητα, συνδυάζοντας τις προπονήσεις με το διάβασμά της, διατηρώντας την άθληση και τη σχολική μελέτη σε μία ισορροπία.

Η Ελένη Μαρκοπούλου έχει ήδη κερδίσει δύο χάλκινα μετάλλια το 2025 σε σχολικούς και πανελλήνιους αγώνες πάλης στην Λάρισα καθώς και χάλκινο μετάλλιο σε αντίστοιχους πανελλήνιους αγώνες το 2024.