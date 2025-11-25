Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς: Open Day γνωριμίας με τη «Μάνα Ελιά» και τον Επιδεικτικό Αγρό του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στις 26 Νοεμβρίου (video)

Ο γεωπόνος και ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Βασίλης Γκισάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς (26/11). Ο κ. Γκισάκης ανέλυσε το έργο ανάδειξης της υπεραιωνόβιας «Μάνας Ελιάς» της Καλαμάτας – ενός ζωντανού μνημείου 1700 ετών. Παράλληλα, μας προσκάλεσε στο Open Day που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ, τονίζοντας τη σημασία του Επιδεικτικού Αγρού, των συλλογών σπάνιων ποικιλιών και των γευσιγνωσιών ελαιολάδου για τη διατήρηση και προβολή του εθνικού μας πλούτου.