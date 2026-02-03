«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες καλούνται για προληπτικές εξετάσεις που αφορούν τη λειτουργία των νεφρών τους, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι 1.590.000 πολίτες για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά, μπορούν δωρεάν – ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι – να κάνουν δύο εξετάσεις που δείχνουν την λειτουργία των νεφρών και διερευνούν την έναρξη κάποιου προβλήματος ακόμη και από τα αρχικά στάδια, ελέγχοντας την κρεατινίνη αίματος και τη σχέση λευκωματίνης – κρεατινίνης στα ούρα.

Σε αυτούς τους δικαιούχους, προστίθενται και άλλοι 250.000 με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν τις εξετάσεις τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Στο πρόγραμμα μετέχουν 500 δομές υγείας – κέντρα υγείας και νοσοκομεία και 6.300 φαρμακεία.

Η αναπληρώτρια υπουργός, τόνισε το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία συνδέεται με το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όσοι έχουν διαγνωστεί με κάποια καρδιακή πάθηση και θεωρούνται υψηλού κινδύνου, θα λάβουν παραπεμπτικό για εξετάσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία», επισήμανε: «Ναι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο», για να προσθέσει ότι «Μάλιστα, οι προληπτικές εξετάσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή σε ανθρώπους που θεωρούνται υγιείς».

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα πρόληψης.

Αναφερόμενος στην έγκαιρη διάγνωση για τη νεφρική λειτουργία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι μπορεί να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου, ώστε να αποφύγουν οι ασθενείς την αιμοκάθαρση, που αποτελεί επίπονη διαδικασία για τους ασθενείς και αυξάνει το κόστος στο σύστημα υγείας.

Πρόσθεσε ότι τα προγράμματα για τη νεφρική δυσλειτουργία και την παιδική παχυσαρκία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr/ πατώντας ΕΔΩ