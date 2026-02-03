Τελευταία Νέα
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες καλούνται για προληπτικές εξετάσεις που αφορούν τη λειτουργία των νεφρών τους, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας που σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι 1.590.000 πολίτες για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά, μπορούν δωρεάν – ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι – να κάνουν δύο εξετάσεις που δείχνουν την λειτουργία των νεφρών και διερευνούν την έναρξη κάποιου προβλήματος ακόμη και από τα αρχικά στάδια, ελέγχοντας την κρεατινίνη αίματος και τη σχέση λευκωματίνης – κρεατινίνης στα ούρα.

Σε αυτούς τους δικαιούχους, προστίθενται και άλλοι 250.000 με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 30 ετών.

Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προγράμματα πρόληψης.

Αναφερόμενος στην έγκαιρη διάγνωση για τη νεφρική λειτουργία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι μπορεί να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου, ώστε να αποφύγουν οι ασθενείς την αιμοκάθαρση, που αποτελεί επίπονη διαδικασία για τους ασθενείς και αυξάνει το κόστος στο σύστημα υγείας.

Πρόσθεσε ότι τα προγράμματα για τη νεφρική δυσλειτουργία και την παιδική παχυσαρκία θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr/ πατώντας ΕΔΩ

