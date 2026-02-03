Ξεκινά η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία – Ολη η διαδικασία

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας και των πολύωρων αναμονών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ των ασθενών με σοβαρά και χρόνια νοσήματα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η διανομή κατ’ οίκον έχει ήδη συμβάλει στον περιορισμό των ουρών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ η επέκταση της διάθεσης των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία αποτελεί το επόμενο βήμα.

“Στο ΕΣΥ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Μειώσαμε τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τη διανομή κατ΄ οίκον και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ειδικά φαρμακεία. Άρα, όλοι οι ασθενείς που έχουν σοβαρά και χρόνια νοσήματα, θα μπορούν από την άλλη εβδομάδα να επιλέγουν φαρμακείο της επιλογής τους, αντί να πηγαίνουν στην ουρά” είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες υψηλού κόστους θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της επιλογής τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε συγκεκριμένα σημεία εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ. Η δυνατότητα αυτή αφορά, σε πρώτη φάση, συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων και ασθενών.

Σήμερα, περίπου 150.000 ασθενείς προμηθεύονται Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέσω του ΕΟΠΥΥ. Από αυτούς, εκτιμάται ότι περίπου 20.000 ασθενείς θα μπορούν άμεσα να εξυπηρετούνται από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους, ανάλογα με τη νόσο και τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθούν.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Κατά την έκδοση συνταγής, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα διάθεσής τους και από το ιδιωτικό φαρμακείο κατόπιν σχετικού μηνύματος της ΗΔΙΚΑ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο και θα εκτυπώνεται επί της συνταγής του ιατρού.

Στη συνέχεια, η φαρμακευτική εταιρεία θα επικυρώνει άμεσα την παραγγελία μέσω του συστήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας λόγω ελλείψεως, θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του συστήματος, τον ΕΟΠΥΥ. Το ιδιωτικό φαρμακείο θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο για την έγκριση χορήγησης του φαρμάκου όσο και για το χρόνο παράδοσης αυτού στο φαρμακείο. Τα φάρμακα θα αποστέλλονται στα ιδιωτικά φαρμακεία από τα τμήματα Φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω της φαρμακευτικής εταιρείας είτε μέσω πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων.

