Παλιό Καπνεργοστάσιο Καρέλια: Μια ξεχωριστή πτυχιακή πρόταση για σύγχρονες φοιτητικές εστίες (video)

Η Μαρία Ραπτέα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός και η Άννα Σταμάτη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, καλεσμένες στην εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησαν για την εξαιρετική πτυχιακή τους εργασία για την

προτεινόμενη ανακατασκευή του ιστορικού εργοστασίου Καρέλια, αλλά και για τη βιομηχανική κληρονομιά, τις προκλήσεις του σύγχρονου design και την εικόνα της αρχιτεκτονικής σήμερα.