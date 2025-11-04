Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας (video)

H Κατερίνα Καρνούσκου – Γκόνου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του

Ε.Ε.Σ. και η Κατερίνα Τσατά , Εκπαιδεύτρια – Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τμήματος Καλαμάτας, καλεσμένες στην εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησαν για το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Τομέα Υγείας, ένα πρόγραμμα που καλεί τους πολίτες να γίνουν ενεργό κομμάτι στο ανθρωπιστικό έργο και να προσφέρουν φροντίδα και χαμόγελο εκεί που υπάρχει ανάγκη.