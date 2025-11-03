Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πρακτικής Σκοποβολής Αστυνομικών στην Κόρινθο με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του 1ου Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Πρακτικής Σκοποβολής Αστυνομικών, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στο Σκοπευτήριο Κορίνθου. 140 αθλήτριες και αθλητές από 12 ευρωπαϊκές χώρες έδωσαν το «παρών», προβάλλοντας το αθλητικό ιδεώδες, την ευγενή άμιλλα και το πνεύμα συναδελφικότητας που ενώνει τις αστυνομικές δυνάμεις διεθνώς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στήριξε ουσιαστικά τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της στην ενίσχυση του αθλητισμού και στην ανάδειξη της Πελοποννήσου ως τόπου φιλοξενίας μεγάλων διεθνών γεγονότων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τον αθλητικό τουρισμό.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, Γιάννης Μαντζούνης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης, ενώ παρών ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μαντζούνη: «Η Πελοπόννησος αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς κύρους, προβάλλοντας τον αθλητισμό, τον ευ αγωνίζεσθαι και την εξωστρέφεια της περιοχής μας. Συγχαρητήρια στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, στην Ελληνική Αστυνομία και στον Όμιλο Αθλητικής Σκοποβολής Κορινθίας για την άρτια οργάνωση, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία των αγώνων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και προβάλλουν διεθνώς τον τόπο μας».