Πανιώνιος – Χανιά 3-0: Έκαναν το…καθήκον τους οι γηπεδούχοι και κράτησαν ζωντανό το «όνειρο» της ανόδου (video)

Ο Πανιώνιος επικράτησε εντός έδρας επί των Χανίων με 3-0 στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League 2 και συνέχισε το «κυνήγι» της Καλαμάτας που συνεχίζει να… οδηγεί την κούρσα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και πήραν «κεφάλι» στο σκορ στο 20′. Ο Παπαγεωργίου, πραγματοποίησε το γύρισμα και ο Μωραΐτης πετάχτηκε με προβολή και έβαλε μπροστά την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη.

Μάλιστα, ο Ιστορικός βρέθηκε και πολύ κοντά στο 2-0 σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο μισό αλλά ο Ανζάι στο 26′ και ο Σαραμαντάς στο 41′ δεν κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματα της ομάδας τους. Τα Χανιά προσπάθησαν να «χτυπήσουν» κυρίως στον αιφνιδιασμό αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Γιαννακόπουλου.

Σε μια ανάλογη εικόνα όπως εκείνη του ξεκινήματος του πρώτου μισού, οι γηπεδούχοι φάνηκε να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο ψάχνοντας το δεύτερο τέρμα που θα «κλείδωνε» το αποτέλεσμα, έχοντας ως κύριο πόλο απειλής τις στατικές φάσεις.

Η πίεση του Πανιώνιου οδήγησε τελικά στο 2-0 στο 69′. Ο Ανζάι έκανε την επικίνδυνη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Βοΐλης με κεφαλιά νίκησε τον Στογιάνοβιτς δίνοντας στην ομάδα του… αέρα δύο τερμάτων.

