ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σήμερα LIVE στο BEST: Πανιώνιος – Χανιά στις 15:00

Δείτε σήμερα LIVE στο BEST την ποδοσφαιρική αναμέτρηση Πανιώνιος – Χανιά, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League 2.

Σέντρα στις 15:00, από τη Νέα Σμύρνη, με τον Πανιώνιο να επιδιώκει νίκη που θα επισφραγίσει τη σταθερά ανοδική του πορεία και τα Χανιά να κυνηγούν ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα απαιτητικό φινάλε.

Για τον Πανιώνιο, ο αγώνας αποτελεί ευκαιρία επιβεβαίωσης της δυναμικής του, καθώς με 40 βαθμούς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θέλει να κλείσει την κανονική περίοδο με νίκη, διατηρώντας ψυχολογία και ρυθμό ενόψει της συνέχειας και των play off.

Στον αντίποδα, τα Χανιά, με 12 βαθμούς, δίνουν έναν αγώνα ουσίας, καθώς επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους προσφέρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Κυριακή 25 Ιανουαρίου (15:00):

  • Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα

  • Πανιώνιος – Χανιά

  • Καλλιθέα – Ηλιούπολη

  • Ολυμπιακός Β – Αιγάλεω

  • Μαρκό – Παναργειακός

Βαθμολογία

  1. Καλαμάτα 47

  2. Πανιώνιος 40

  3. Μαρκό 28

  4. Καλλιθέα 25
    —————————

  5. Ολυμπιακός Β 24

  6. Ελλάς Σύρου 24

  7. Αιγάλεω 17

  8. Ηλιούπολη 14

  9. Χανιά 12

  10. Παναργειακός 5

* Όλοι οι αγώνες έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 15:00.

