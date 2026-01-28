Θρασύτατη διάρρηξη από τη συμμορία με τα ποδήλατα στο Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας – Με λοστό ξήλωσαν το παράθυρο, μπήκαν… έρπειν (video)

Αδιανόητα πράγματα… κυριολεκτικά. Μέχρι και τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας έβαλαν στο «μάτι» επιτήδειοι και μπούκαραν προχθές το βράδυ. 4 ήταν οι δράστες που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έσπασαν με μανία τα εξωτερικά κάγκελα και ξήλωσαν το παράθυρο για να μπουκάρουν μέσα και να αρπάξουν από τα γραφεία 200€. Οι δράστες έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα και οι κινήσεις τους προκάλεσαν ενδιαφέρον μια και φαίνεται να γνώριζαν πως πέρα από τις κάμερες υπάρχει και συναγερμός που προσπάθησαν να τον αποφύγουν κάνοντας… έρπειν. Όλα αυτά σε ένα από πολυσύχναστο σημείο στις 2 τα ξημερώματα. Η ομάδα των 4 έφθασε εκεί με τα ποδήλατα και προσπαθούσε να μπει στον χώρο αρκετή ώρα.