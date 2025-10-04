Παντελής Ταρνατόρος (ΕΣΑΠ) «Ήρθε η ώρα Για να γίνουν οι ομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί ο αριθμός των ξενών αθλητών» (video)

Στην Καλαμάτα βρέθηκε αυτό το διήμερο ο Παντελής Ταρνατόρος με αφορμή το 9ο Τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης», μετά το τέλος του οποίου μίλησε στον τοπικό Τύπο με εγκωμιαστικό τρόπο για τον βολεϊκό θεσμό της Καλαμάτας, συγχαίροντας το σωματείο τόσο για την διοργάνωση όσο και την επιστροφή του στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Ενδιαφέρον είχαν ωστόσο και όσα είπε για το πρωτάθλημα, τους στόχους και επιδιώξεις της ΕΣΑΠ με βασικότερο την αριθμητική διεύρυνση του πρωταθλήματος. Θέμα για το οποίο επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Ένωσης Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Ήρθε η ώρα» και για «για να γίνουν οι ομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί ο αριθμός των ξενών αθλητών», τονίζοντας πως οι προσπάθειες θα ενταθούν για την επίτευξη αυτής της διεκδίκησης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο Super Cup και στο League Cup που θα διεξαχθούν φέτος την Αθήνα και το μερίδιο της επαρχίας στις μεγάλες διοργανώσεις.