ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο «δικέφαλος» πήρε τη νίκη που έψαχνε, απογοήτευσαν οι Αρκάδες

Μετά από ένα ματς που… πόνεσαν τα μάτια μας στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ο ΠΑΟΚ -με απουσίες και χωρίς ενέργεια- νίκησε μέσα στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης (2-0) με τα γκολ των Χατσίδη και Ζίβκοβιτς. Η είσοδος του κεφάτου Κωνσταντέλια στο 74′ βελτίωσε την εικόνα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στη Super League, μετά από τρεις σερί ισοπαλίες και έφτασε τους 53 βαθμούς (στο -3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ). Ο Αστέρας Τρίπολης απ’ την άλλη είχε μια… ανεμική παρουσία στο ματς, παρέμεινε στους 16 βαθμούς, στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -5 από Παναιτωλικό και ΑΕΛ.

Δείτε το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Με τη συμπλήρωση 23 δευτερολέπτων από την έναρξη του αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης σκόραρε, όμως το γκολ -σωστά- ακυρώθηκε, καθώς υπήρχε οφσάιντ του Μακέντα -που είχε την ασίστ- στην αρχή της φάσης. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πολύ γρήγορα σε θέση άμυνας και μόλις στο 7′ ο ΠΑΟΚ απλοποίησε τη θέση του. Μετά από συνδιαμσό των γηπεδούχων, ο Μπιάνκο νικήθηκε από τον Χατζηεμμανουήλ, αλλά ο Χατσίδης τον εκτέλεσε από κοντά με δυνατό σουτ και έκανε το 1-0.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ

