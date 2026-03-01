Πικρή ήττα 3-0 σετ στην Κηφισιά για την Καλαμάτα 80 AFFIDEA – Α. Χατζηαντωνίου: «Απαράδεκτη εικόνα! Δεν ήρθαμε καν να παίξουμε… Τώρα εξαρτόμαστε από άλλους» (video)

Ήττα με 3-0 σετ που τη βάζει σε περιπέτειες… υπέστη το απόγευμα του Σαββάτου στην Κηφισιά η ομάδα της Καλαμάτας 80 Affidea, από την ομώνυμη ομάδα Νίκου Ζαλμά. Η μεσσηνιακή ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως αναμενόταν στο τάραφλεξ μένοντας μακριά από τον καλό της εαυτό σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα λίγο πριν το πέσιμο της αυλαίας στην κανονική περίοδο. Πιθανή νίκη θα την κρατούσε μακριά από την ψυχοφθόρα διαδικασία των play out, ένα σενάριο που ωστόσο δεν έγινε πράξη, αφού η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου έκανε απογοητευτική εμφάνιση και πλέον κινδυνεύει να μπει σε περιπέτειες των play out.

Στον αντίποδα, για τους για τους γηπεδούχους, το σημερινό αποτέλεσμα ήταν πολύ σημαντικό καθώς του θέτει σε τροχιά play off 5-7.

«Απαράδεκτη εικόνα! Δεν ήρθαμε καν να παίξουμε… Τώρα εξαρτόμαστε από άλλους! Θέλει πολύ προσπάθεια. Κάναμε προσπάθεια μέχρι τώρα αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή!» είπε φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Affidea, Άκης Χατζηαντωνίου.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ» είπε ο Κριστόφ Χόρβαρθ, αναφερόμενος και στην κούραση που υπήρξε από τα σερί ματς στη διάρκεια της εβδομάδας -για πρωτάθλημα και κύπελλο – ενώ για τον αγώνα είπε, μεταξύ άλλων, ότι «Στην αρχή είχαμε καλή υποδοχή όσο περνούσε η ώρα τόσο δυσκολευόμασταν, στην πορεία το παιχνίδι μας… κατέρρευσε»

ΑΚΟΜΑ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ

Απομένει μία μόλις αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, με την ομάδα της Καλαμάτας να βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, καθώς ακόμα κρατάει την τύχη στα χέρια της. Αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων, όπου η μεσσηνιακή ομάδα θα κληθεί να καταθέσει ψυχή και αγωνιστικότητα, διεκδικώντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι με αυξημένο βαθμό δυσκολίας και έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Καλαμάτα καλείται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και αποφασισμένη, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-21

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-20

3ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-20

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 8 άσσους, 39 επιθέσεις (55% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 4 άσσους, 35 επιθέσεις (51% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) σε 79′

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 8 (8/13 επ., 54% υπ. – 38% άριστες), Μπάνοφ 16 (11/24 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 11 (10/18 επ., 1 άσσος, 9% υπ. – 9% άριστες), Στάνκοφ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπόρις 11 (4/7 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 61% υπ. – 30% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες).

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 19 (15/27 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Λίσον 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 4 (4/12 επ., 13% υπ. – 4% άριστες), Κρικ 3 (3/4 επ.), Χόρβαθ 12 (7/16 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 16% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 55% υπ. – 30% άριστες), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης.

MVP ο Φρίξος Κωτσάκης

Ο Φρίξος Κωτσάκης αναδείχτηκε MVP της Κηφισιάς στη νίκη επί της Καλαμάτας 80 με 3-0 σετ. Την βράβευση έκανε ο Νίκος Χιωτάκης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 17η αγωνιστική

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Ο.Φ.Η. 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19)

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (21-25, 25-27, 16-25)

Γυμναστήριο Ζηρίνειου, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Γυμναστήριο «Δημήτρης Βικέλας» Ερμούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Γυμναστήριο Μετς, 21.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.